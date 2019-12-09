Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışma ve koşuyla sona erdi.

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Erdem Özgenç, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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