Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Göztepe ile cumartesi günü Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Göztepe ile cumartesi günü Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman 90 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı. Başkent ekibinin antrenmanı çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılarda tedavisine devam edilen Ahmet Oğuz idmana katılmazken Erdem Özgenç ile Floyd Ayite, doktor eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği-Göztepe maçının başlama saatini 17.30'dan, 17.00'ye çekti.

Gençlerbirliği, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünden böyle seslendi: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayamayacaklar
Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum

Son Dakika Haberleri
20:52 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika Spor
20:48 Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı! - Son Dakika Spor
20:44 Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor
20:42 Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
20:38 SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu - Son Dakika Spor
20:12 Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:55:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]