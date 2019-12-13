Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig 15. haftasında yarın Göztepe ile Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı. İdman, taktik çalışma ile son buldu.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ahmet Oğuz, Erdem Özgenç ve Floyd Ayite katılmadı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.