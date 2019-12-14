Gençlerbirliği Göztepe'yi 3 golle geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlerbirliği Göztepe'yi 3 golle geçti - Son Dakika

Gençlerbirliği Göztepe'yi 3 golle geçti

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği Göztepe'yi 3 golle geçti, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

14. dakikada Castro'nun ortasında Jerome'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

24. dakikada Castro'nun pasında ceza sahasında buluşan Serdar Gürler'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Seuntjens'in kullandığı köşe atışında arka direkte Stancu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe ataşında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wallace Reis kafa vuruşu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Seuntjens kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sio, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

67. dakikada Gassama'nın kafa pası ile kalecisine dönmek isterken araya giren Stancu röveşata ile topu filelerle buluşturdu. 3-1

77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Sio'nun pasında buluşan Seuntjens'in vuruşunu kaleci Beto kurtardı.

84. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nadir Çiftçi'nin vuruşunu kaleci Beto kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Tarık Ongun x

Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo xx, Fabricio xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Yasin Pehlivan xx, Sessegnon xx, Candeias xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 62 x), Sio xx (Sefa Yılmaz dk. 87 x), Seuntjens xx (Nadir Çiftçi dk. 78 x), Stancu xx

Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Polomat, Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek, Flavio, Sadio Diallo

Göztepe: Beto xx, Gassama x, Wallace Reis xx, Titi x, Berkan Emir x, Borges x (Mossoro dk. 54 x), Castro x, Halil Akbunar x (Eren Derdiyok dk. 78 x), Napoleoni x, Serdar Gürler x, Jerome x (Deniz Kaddah dk. 54 x)

Yedekler: Göktuğ Bakırtaş, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Yalçın Kayan, Yasin Öztekin, Murat Paluli, Sanneh,

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Goller: Stancu (dk. 30 ve 67) Sio (dk. 36) (Gençlerbirliği), Wallace Reis (dk. 34) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Stancu, Seuntjens, Fabricio (Gençlerbirliği), Berkan Emir (Göztepe)

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Gençlerbirliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
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