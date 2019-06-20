Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık...
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Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık...

50 dakika önce

Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık..., System.String[]
Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği, Spor
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