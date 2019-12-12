Gençlerbirliği haftayı dinlenerek geçirecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği haftayı dinlenerek geçirecek - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği haftayı dinlenerek geçirecek

6 saat önce

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, bu haftayı maç yapmadan geçecek.

Gençlerbirliği haftayı dinlenerek geçirecek, System.String[]

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, bu haftayı maç yapmadan geçecek.


TFF tarafından lige bir hafta ara verilirken Kayseri Gençlerbirliği, bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sakatlığı devam eden stoper Merve Özdin dışında eksik oyuncusu bulunmayan Gençlerbirliği'nde moraller ise iyi.


Son olarak deplasmanda 7 Eylül Gençlikspor'a yenilerek ağır yara alan temsilcimiz lige verilen aranın ardından kendi sahasında Akdeniz Nurçelik takımını konuk etmeye hazırlanıyor. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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