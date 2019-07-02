Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı
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Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı

10 dakika önce

Gençlerbirliği, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı, System.String[]
Gençlerbirliği, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinin a takım kadrosunda da uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan, iki yıl daha kırmızı siyah forma ile mücadele edecek.

Gençlerbirliği altyapısında her kategoride forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği a takımına yükselmişti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği, Spor
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