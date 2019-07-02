Gençlerbirliği Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı
10 dakika önce
Gençlerbirliği, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
, altyapısından yetişen ve bu sezon sözleşmesi biten Halil İbrahim Pehlivan
ile yeniden anlaşarak iki yıllık sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinin a takım kadrosunda da uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan, iki yıl daha kırmızı siyah forma ile mücadele edecek.
Gençlerbirliği altyapısında her kategoride forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği a takımına yükselmişti. - ANKARA
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