Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı
1 saat önce
Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen ve bu sezon mukavelesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:33 Kaynak: DHA
, altyapıdan yetişen ve bu sezon mukavelesi biten Halil İbrahim Pehlivan
ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Halil İbrahim Pehlivan altyapıda her kategoride forma giydi ve Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği A Takımı'na yükseldi. A takım kadrosunda uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha kırmızı-kara forma ile mücadele edecek.
Halil İbrahim'in imza töreninde kulüp genel menajeri Emrah Atasoy
ve teknik direktör Mustafa Kaplan
da yer aldı.
- Ankara
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