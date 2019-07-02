Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı

1 saat önce

Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen ve bu sezon mukavelesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı, System.String[]
Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen ve bu sezon mukavelesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Halil İbrahim Pehlivan altyapıda her kategoride forma giydi ve Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği A Takımı'na yükseldi. A takım kadrosunda uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha kırmızı-kara forma ile mücadele edecek.
Halil İbrahim'in imza töreninde kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da yer aldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:33 Kaynak: DHA
İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki! Tottenham'dan 517 gün sonra transfer! Jack Clarke'i kadroya kattılar Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]