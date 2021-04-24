Gençlerbirliği, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Çift kale maçı kazanan Sio'nun takımı, Sio'nun gol sevinci olan motor hareketi ile galibiyeti kutladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, son bölümde çift kale maçla sona erdi.

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