Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
18 dakika önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen milli maç arasında günü çift antrenmanla geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen milli maç arasında günü çift antrenmanla geçirdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanların sabah bölümünde salonda kuvvet ve sahada koordinasyon çalışması yaptı.
Akşam antrenmanı ise ısınma koşusu ve topla ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden çalışma, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
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