Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

18 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen milli maç arasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen milli maç arasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanların sabah bölümünde salonda kuvvet ve sahada koordinasyon çalışması yaptı.

Akşam antrenmanı ise ısınma koşusu ve topla ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden çalışma, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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