Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kampını sürdüren Gençlerbirliği oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve üç kaleli gol oyunu ile günü tamamladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kampını sürdüren Gençlerbirliği oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve üç kaleli gol oyunu ile günü tamamladı
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22.05.2020 04:07:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika