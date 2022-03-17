Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti

17.03.2022 13:24

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Kulübümüz, kendi altyapısının ve yaptığı akıllı transferlerin meyveleriyle büyümüştür.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Kulübümüz, kendi altyapısının ve yaptığı akıllı transferlerin meyveleriyle büyümüştür. Yakın bir gelecekte yeni projelerle kulübümüzü eski durumuna getireceğimize inanıyorum." dedi.

Akdaş, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Mehmet Soylu, Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Beltan, sportif direktörü Baki Mercimek, teknik direktör Metin Diyadin, futbolcular Ramazan Köse, Ömürcan Artan ve Metehan Mert ile 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başkent ekibinin kurulduğu okul Ankara Atatürk Lisesi'ni (Taş Mektep) ziyaret etti.

Buradaki programda konuşan Akdaş, okulu ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Gençlerbirliği'nin Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından kurulduğunu anımsatan Akdaş, kulüplerinin kurulmasının 99. yılını kutladıklarını ifade etti.

"Kulübümüz hiçbir zaman sırtını bir kuruma dayamadı"

Akdaş, kulübü iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği Spor Kulübü, modern ve kurumsallığıyla örnek bir kulüptür. Gençlerbirliği altyapısıyla her zaman örnek olmuştur. Kulübümüz hiçbir zaman sırtını bir kuruma dayamadı, hiçbir siyasi yapıda olmadı. Kulübümüz, kendi altyapısının ve yaptığı akıllı transferlerin meyveleriyle büyümüştür. Yakın bir gelecekte yeni projelerle kulübümüzü eski durumuna getireceğimize inanıyorum."

Altyapıya her zaman önem verdiklerini ve 1200 gence hizmet verdiklerine işaret eden Akdaş, "Ahmet Çalıklar, İrfan Can Kahveciler, Gökhan Gönüller, Uğur Çiftçiler, Ahmet Oğuzlar, Halil İbrahim Pehlivanlar ve son günlerin gözdesi Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye giden Arda Güler ve diğer değerler gibi futbolcunun eğitilmesine katkı vermek istiyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Adil Yaman da Gençlerbirliği Kulübü heyetini okullarında ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Baki Mercimek, Metin Diyadin, Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mehmet Soylu ve İsmet Beltan öğrencilerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti
Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti
Gençlerbirliği heyeti, kulübün kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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