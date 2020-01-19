Gençlerbirliği, ikinci devreyi Rize'de açacak

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

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Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?