Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada

6 saat önce

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Gençlerbirliği özel bir forma ile sahada yer alıyor.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada, System.String[]

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Gençlerbirliği özel bir forma ile sahada yer alıyor.


Başkent temsilcisi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının üçüncü yılında İlhan Cavcav anısına hazırlanan özel forma Gaziantep FK maçında sahaya çıktı.


Gençlerbirliği daha önce de 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Atatürk imzalı özel bir forma ile maça çıkmıştı. - ANKARA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
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