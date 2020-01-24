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Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada
6 saat önce
Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Gençlerbirliği özel bir forma ile sahada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Gençlerbirliği özel bir forma ile sahada yer alıyor.
Başkent temsilcisi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının üçüncü yılında İlhan Cavcav anısına hazırlanan özel forma Gaziantep FK maçında sahaya çıktı.
Gençlerbirliği daha önce de 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Atatürk imzalı özel bir forma ile maça çıkmıştı. - ANKARA
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