Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı
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Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Gençlerbirliği, Erzurum kampı öncesi son antrenmanını İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, daha sonra denge çalışması ile devam etti. Son bölümde yapılan dayanıklılık koşusuyla kırmızı-siyahlı takım, ilk etap çalışmasını tamamladı. Gençlerbirliği, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum'a geçecek. Başkent ekibi, ikinci etabın ilk antrenmanını ise pazartesi sabahı yapacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Erzurum, Güncel
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