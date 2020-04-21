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Gençlerbirliği, John Leshiba Moshoeu'yi andı
7 saat önce
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere büyücü manşetleri attıran John Leshiba Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz" denildi.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere büyücü manşetleri attıran John Leshiba Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz" denildi.
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21.04.2020 22:20:48. #1.13#
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