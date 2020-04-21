Gençlerbirliği, John Leshiba Moshoeu'yi andı

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere büyücü manşetleri attıran John Leshiba Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz" denildi.

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