Gençlerbirliği, Kadıköy'de moral buldu

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, kötü gidişata son verdi.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı.

Ligde son sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk oldu.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Floyd Ayite'nin 63. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibi böylece 11 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşılaşması öncesi çıktığı 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.

29. hafta mücadelesinde alınan Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

98. yıl hediyesi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe galibiyetini 98. kuruluş yıl dönümünde elde etti.

14 Mart 1923'te kurulan başkent ekibi, kuruluşun 98. yıl dönümünde Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle döndü.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı.