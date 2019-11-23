Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.

Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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