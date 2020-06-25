Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına devam ediyor

Antrenmanın dar alanda yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi:

Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu