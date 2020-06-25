Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına devam ediyor
İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın dar alanda yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:57
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