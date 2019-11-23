Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! Takımda 3 eksik...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.



Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı.



Antrenmanın sonunda Stephane Sessegnon, Nadir Çiftçi ve Rahmetullah Berişbek'in kaleye geçmesiyle eğlenceli anlar yaşandı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.



TAKIMDA 3 EKSİK!



Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.



Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,