Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! Takımda 3 eksik...
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! Takımda 3 eksik... - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! Takımda 3 eksik...

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! Takımda 3 eksik..., System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.


Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı.


Antrenmanın sonunda Stephane Sessegnon, Nadir Çiftçi ve Rahmetullah Berişbek'in kaleye geçmesiyle eğlenceli anlar yaşandı.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.


TAKIMDA 3 EKSİK!


Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.


Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.


Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Beştepe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:15:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! Takımda 3 eksik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]