Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır
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Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı.

Antrenmanın sonunda Stephane Sessegnon, Nadir Çiftçi ve Rahmetullah Berişbek'in kaleye geçmesiyle eğlenceli anlar yaşandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 16.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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