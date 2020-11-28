Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Floyd Ayite ve Mattias Johansson'un yanı sıra sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu 'nun da Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı öncesi son çalışmasını İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi.

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