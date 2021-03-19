Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.
Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İdman, çıkış çalışmasıyla sona erdi.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor