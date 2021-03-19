Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İdman, çıkış çalışmasıyla sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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