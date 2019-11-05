Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

8 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, devamında fonksiyonel kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ikinci bölümünü dar alanda top kapma oyunu ile geçen başkent ekibi, günü dar alanda taktik çalışma ile noktaladı.

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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