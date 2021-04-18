Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda taktik çalışmanın ardından tam sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Bu arada başkent kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak: AA
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