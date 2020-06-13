Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.

Daha sonra çift kale maç yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, günü taktik çalışmayla noktaladı.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile sarı kart cezalısı Fabricio Baiano, İttifak Holding Konyaspor'a karşı görev yapamayacak.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek





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