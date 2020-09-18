Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunu ile başlayan antrenman üçlü mini turnuvayla devam etti. İdman, taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Rahmetullah Berişbek ve Pierre-Yves Polomat, İttifak Holding Konyaspor'a karşı görev yapamayacak.