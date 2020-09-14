Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcuların ise salon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenmanda, 2-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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