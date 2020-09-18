Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek sezona kötü başlamıştı.
Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı maç yapmadan geçen İtitifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre de teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:43 - Kaynak: AA
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