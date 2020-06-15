Gençlerbirliği "koronavirüs" arasından galibiyetle döndü!

Başkent ekibi, Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibi, Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Üç ay sonra çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrılan Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Giovanni Sio ve genç futbolcu Berat Ayberk Özdemir attı.

- Puan farkını 6'ya çıkardı

Ligde üç maç sonra kazanan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 31'e yükseltti. 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 6'ya çıkardı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.





Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum

Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı

Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır

Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?

Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak

İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor

Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin

Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar

Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi