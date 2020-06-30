Gençlerbirliği kredisini tüketti! Son 6 maçta 1 galibiyet...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, ardından oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti.



Ligin 28. haftasında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak alt sıralarla bağını koparamayan başkent temsilcisi, 29. haftanın kapanış maçında dün Kasımpaşa'yı ağırladı.



Kazanan takımın son 5 haftaya daha rahat pozisyonda gireceği karşılaşmadan da 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği, 31 puanda kaldı.



Süper Lig'de 13. sırada yer alan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ile 16. sıradaki Hes Kablo Kayserispor arasında sadece 3 puan fark bulunuyor.



- Son 6 haftada bir kez kazandı



Ligde son 6 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet alan başkent ekibi, küme düşme tehlikesini daha yakından hissetmeye başladı.



Kırmızı-siyahlı ekip, 30. hafta mücadelesinde 28 puanı bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.



31. haftada başkentte Fenerbahçe ile karşılaşacak Gençlerbirliği, ardından Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.



Gençlerbirliği, sezonu sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.



