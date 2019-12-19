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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret
6 saat önce
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Murat Cavcav, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona-Real Madrid maçını izledi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Murat Cavcav, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona- Real Madrid maçını izledi.
Cavcav, Camp Nou Stadı'nda oynanan "El Clasico" öncesi Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ve yöneticilerle bir araya geldi. Murat Cavcav, Katalan ekibinin efsane ismi Abidal'e kırmızı-siyah çubuklu forma hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:40
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