Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret

6 saat önce

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Murat Cavcav, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona-Real Madrid maçını izledi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan Barcelona'ya ziyaret, System.String[]

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Murat Cavcav, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona- Real Madrid maçını izledi.


Cavcav, Camp Nou Stadı'nda oynanan "El Clasico" öncesi Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ve yöneticilerle bir araya geldi. Murat Cavcav, Katalan ekibinin efsane ismi Abidal'e kırmızı-siyah çubuklu forma hediye etti.


Real Madrid, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:40 
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