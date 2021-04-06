Gençlerbirliği Kulübünde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
06.04.2021 16:05
Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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