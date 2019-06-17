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Gençlerbirliği Kulübünde görev dağılımı belli oldu

1 saat önce

Gençlerbirliği Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Gençlerbirliği Kulübünde görev dağılımı belli oldu, System.String[]
Gençlerbirliği Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ın yönetiminin görev dağılımı şöyle:
Başkan: Murat Cavcav
Başkan vekili: Arif Ölmez
Genel sekreter: İlke İğrek
Sayman: Murat Öngelen
İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Şahin Kartal
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Garip Ayaz
Basın sözcüsü: Musa Samur
Altyapı sorumlusu: Kerem Doğan
Diğer yönetim kurulu üyeleri: Merdan Hürmeydan, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Musa Samur, Şahin kartal , Sekreter, Gençlerbirliği, Spor
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