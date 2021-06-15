Gençlerbirliği Kulübünde, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle: Başkan: Niyazi Akdaş Başkan vekili: Arif Ölmez Genel sekreter: İlke İğrek Sayman: Şahap Yaralı Basından sorumlu asbaşkan Muammer Akyüz Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Sinan Aydın Taraftardan sorumlu asbaşkan: Mehmet Soylu İstanbul bölgesinden sorumlu asbaşkan: Kubilay Güvenç Şirketleşme ve üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Dide Özdikmen Güvenlik ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Eraslan Er Kamu ilişkileri ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Esra Özel Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: İsmet Beltan, Talip Çankırı Sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kadir Kudret Hatipoğlu Sosyal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Karahan Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Özgür Erdem İncesu Organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Paşa Murat Barut, Taner Yıldırım Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kurumsal iletişim ve organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Ünaldı

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