Gençlerbirliği Kulübünde, yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetiminin görev dağılımı gerçekleşti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan: Niyazi Akdaş
Başkan vekili: Arif Ölmez
Genel sekreter: İlke İğrek
Sayman: Şahap Yaralı
Basından sorumlu asbaşkan Muammer Akyüz
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Sinan Aydın
Taraftardan sorumlu asbaşkan: Mehmet Soylu
İstanbul bölgesinden sorumlu asbaşkan: Kubilay Güvenç
Şirketleşme ve üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Dide Özdikmen
Güvenlik ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Eraslan Er
Kamu ilişkileri ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Esra Özel
Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi: İsmet Beltan, Talip Çankırı
Sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kadir Kudret Hatipoğlu
Sosyal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Karahan
Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Özgür Erdem İncesu
Organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Paşa Murat Barut, Taner Yıldırım
Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi:
Kurumsal iletişim ve organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Ünaldı
Kaynak: AA
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