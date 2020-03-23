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Gençlerbirliği Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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