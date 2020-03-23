Gençlerbirliği Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abdurrahim Albayrak, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:10 Kaynak: AA

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