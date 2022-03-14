Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

14.03.2022 15:38

Gençlerbirliği Kulübünün 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübünün 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Akdaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk...

Kurduğunuz Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başkanı olarak, gururla ve heyecanla huzurunuzdayız.

Sizin buyurduğunuz gibi; 'Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemlidir.' sözünden hareket ile kulüp olarak 99 yıldır Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı genç yetenekler yetiştirmeye çalıştık.

Gençlerbirliği ailesi olarak, gösterdiğiniz yoldan asla ayrılmayacağımıza, her gün biraz daha artan özlem ile yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte ilkelerinizin takipçisi olacağımıza söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnet ile eğiliyoruz."

Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

YORUMLAR
500
Gençlerbirliği Kulübü 99 yaşında Gençlerbirliği Kulübü 99 yaşında Antalya Diplomasi Forumu - Balanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADFYouth/Spor etkinliğine katıldı (2) Antalya Diplomasi Forumu - Balanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADFYouth/Spor etkinliğine katıldı (2)

Gençlerbirliği, Anıtkabir, Milli, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:30 Bergen'in doktorundan yıllar sonra gelen itiraf: Vücudunu zımparaladım
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:45:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement