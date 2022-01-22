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Gençlerbirliği Kulübünden İlhan Cavcav için duygusal klip - Son Dakika

Gençlerbirliği Kulübünden İlhan Cavcav için duygusal klip

22.01.2022 09:35

Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 5. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından duygusal bir klip yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 5. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından duygusal bir klip yayımladı.

İlhan Cavcav'ın başından geçen "tek krampon" hikayesinin anlatıldığı klipte, Cavcav'ın futbola olan tutkusuna vurgu yapılırken, Gençlerbirliği altyapısında yetişen sporculara da göndermede bulunuldu.

Klibin son bölümünde İlhan Cavcav'ın futbol okulundaki minik sporcularla çektirdiği fotoğraflara yer verilirken, kısa bir süre önce hayatını kaybeden 15 yaş altı takımıyla Türkiye şampiyonluğu kupasını kaldıran Ahmet Çalık da unutulmadı.

İlhan Cavcav'a veda edilen cenaze töreninden de fotoğrafların yer aldığı klip, "Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." sözleriyle tamamlandı.

Gençlerbirliği Kulübünden İlhan Cavcav için duygusal klip
Gençlerbirliği Kulübünden İlhan Cavcav için duygusal klip
Gençlerbirliği Kulübünden İlhan Cavcav için duygusal klip

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Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlerbirliği Kulübünden İlhan Cavcav için duygusal klip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği Kulübünden İlhan Cavcav için duygusal klip - Son Dakika
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