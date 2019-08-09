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Yazarları Derneği (TSYD) Ankara
Kupası'nda birinci olan Gençlerbirliği
kupasını aldı. Eryaman
Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde kırmızı-siyahlılara kupasını, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren
, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu
ve Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru
verdi. MKE Ankaragücü
Sportif Direktörü Adnan Erkan
plaketini TSYD Çağlar Sansar'dan alırken, karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen Gençlerbirliği futbolcusu Abdullah Şahindere'ye de plaketini Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Mali Saymanı İbrahim Ateşoğlu takdim etti.
Maçtan notlar
İki takım futbolcuları özel sporcularla birlikte sahaya üzerinde "Futbol
Birlikte Güzel, Sahada ve Tribünde Fair Play'i Destekliyoruz" pankartıyla çıktı.
Karşılaşma öncesinde maçın hakemlerine TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Buğra Ersavaş
plaketlerini takdim etti.
Özel sporcu Avrupa
yüzme şampiyonu Rana Bağdat
, takım kaptanları Sedat Ağçay ve Stephane Sessegnon'a çiçek verdi.