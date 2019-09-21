Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, lideri konuk edecek
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Gençlerbirliği, lideri konuk edecek

20 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği, lideri konuk edecek, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trabzonspor ile geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kalan ve puanla tanışan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen başkent temsilcisinde bu maç öncesi tek eksik bulunuyor.

Ligde 1 puanla haftaya 17. sırada giren Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Eryaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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