Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği Maçı ile İyi Bir Başlangıç Yapmayı Umuyorum"

Gençlerbirliği Maçı ile İyi Bir Başlangıç Yapmayı Umuyorum"

6 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un yeni teknik direktörü Erhan Altın, Gençlerbirliği karşısında takımına güvendiğini ifade etti.

Gençlerbirliği Maçı ile İyi Bir Başlangıç Yapmayı Umuyorum
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un yeni teknik direktörü Erhan Altın, Gençlerbirliği karşısında takımına güvendiğini ifade etti.


Bordo-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıkan Altın, yaptığı açıklamada, ekibiyle ligdeki güçlü bir rakip karşısında ilk sınavını vereceğini belirtti.


Rakibi iyi tanıdığını, kendi güçlerinin de farkında olduğunu ifade eden Altın, buna göre gerekli tedbirler alıp sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

Erhan Altın, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir zamanımız var. Bu kısa süreçte fiziksel ve taktiksel olarak hem kendimizi hem de rakibi iyi analiz ederek ona göre önlemler alacağız. Takımdaki herkes yeni. Bu alışma dönemini inşallah sıkıntısız bir şekilde, fazla puan kayıplarına uğramadan atlatırız. Takımın performansını olabildiğince hızlı bir şekilde arttırarak önümüzdeki maçlardan ihtiyacımız olan puanları bir an önce almayı hedefliyoruz. İnşallah Gençlerbirliği maçı ile iyi bir başlangıç yapmayı umuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Spor
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