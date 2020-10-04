Gençlerbirliği maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik birden

Hücumda Aboubakar ve Gökhan Töre var

Josef de Souza ilk kez kadrodaDomagoj Vida yedeğe çekildi

Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Ali Saygın Ögel üstlendi.Teknik direktör Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının kadrosunu 4-1 mağlup oldukları İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosundan 6 oyuncuyu değiştirerek oluşturdu. Geçen hafta 11'de olan Vida, Ljajic, Mensah, Atakan, N'Sakala ve Güven Yalçın yedek kulübesine geçerken, yerlerine Montero, Rıdvan, Gökhan Töre, Atiba, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar geçti. Kaleyi her zaman olduğu gibi Ersin'e emanet eden Sergen Yalçın, defans dörtlüsünü Necip, Welinton, Montero ve Rıdvan'dan oluşturdu. Ön liberoda Josef de Souza görev yaparken, iyileşen Atiba da yeniden 11'deki yerine döndü. Siyah beyazlıların orta saha hattı ise Gökhan Töre - Dorukhan - Atiba - Boyd'dan oluşurken, Gençlerbirliği karşısındaki gol silahı Vincent Aboubakar oldu.HÜCUMDA ABOUBAKAR VE GÖKHAN TÖRE VARBeşiktaş'a 3 yıl aradan sonra geri dönen Vincent Aboubakar ve 1 yıl aradan sonra geri dönen Gökhan Töre ilk kez 11'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta 4-1 mağlup olunan Konyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Aboubakar, Beşiktaş adına hücuma etkinlik getirirken, 60'ıncı dakikada sahaya dahil olan Gökhan Töre ise 90'ıncı dakikada takımının tek golünü atmıştı. Gökhan Töre, Rio Ave maçında da sonradan oyuna girmişti.JOSEF DE SOUZA İLK KEZ KADRODASiyah beyazlıların yeni transferi Josef de Souza da Gençlerbirliği maçıyla ilk kez kadroya girmiş oldu. 14 Eylül'de transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu eski kulübü Al Ahli'nin evrakları göndermemesi ve FIFA'ya şikayette bulunması sebebiyle lisansı çıkmadığı için 2 hafta kadroda yer alamamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde geçici lisansı çıkartılan Josef, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmakla kalmadı ve doğrudan 11'de görevlendirildi.N'SAKALA VE DOMAGOJ VIDA YEDEĞE ÇEKİLDİTeknik direktör Sergen Yalçın defans hattından iki oyuncuyu birden değiştirdi. Konyaspor maçında çok önemli hatalar yapan ve farklı mağlubiyetin en büyük sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida'yı yedeğe çeken Yalçın, sol bekte N'Sakala'yı da kulübede oturttu. Hafta içinde siyah-beyazlıların transfer etmek istediği Nikola Kalinic'in de gelmemesi yönünde olumsuz etkilediği iddia edilen Hırvat stoper, yerini yeni transfer Francisco Montero'ya kaptırdı. Lig maçında ilk 11'de olan Montero daha önce Avrupa Ligi elemesi olan Rio Ave maçında da 120 dakika oynamıştı. N'Sakala'nın yerineyse genç yetenek Rıdvan görev aldı.BEŞİKTAŞ'TAN AZERBAYCAN'A DESTEK PANKARTI

Beşiktaş, Azerbaycan ordusunun Dağlık-Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle Azerbaycan'a destek verdi. Siyah beyazlı kulüp kapalı tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan dev bir pankart astı ve aynı zamanda tribüne Türkiye ile Azerbaycan bayrakları koydu. Stat hoparlörden de Azeri türküleri seslendirildi.