Gençlerbirliği maçının ardından

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Karaman'da iki genç, mısır tarlasında baygın halde bulundu

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

Trabzon kendi sahasında Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı