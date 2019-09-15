Gençlerbirliği maçının ardından

Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, iki puan kaybettiklerini ve üzgün olduklarını söyledi.

İki kez öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını kaydeden Karaman, Kaybettiğimiz iki puan var, onun adına üzgünüm. Gelen taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Camiamızın ihtiyacı olan üç puan olacaktı. İki kez öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Zaman zaman yorulduğumuz durumlarda oyunu daha çok tutabilecek tecrübeli oyuncularımız vardı ama maalesef bunu başaramadık. Bugünkü maç bizim şartlar ne olursa olsun kazanmayı düşündüğümüz bir müsabakaydı. O anlamda tabiki üzgünüm. Evet, eksiklerimiz var. Özellikle hücum hattında kaybettiğimiz oyuncularımız var. Ön tarafta bugün ilk kez kullandığımız iki oyuncumuz var. Bunları da belki zaman içerisinde çok daha iyi noktalara getireceğiz ama şuan ki pozisyonda şartlar ne olursa olsun kötü oynadığımız, rakibin pozisyon bulduğu anda da tutmamız gereken bir maç olmalıydı. En azından bize puan kaybettirecek golü yememeliydik ama bunu başaramadık. Yine de oyuncularıma verdikleri mücadelen dolayı teşekkür ediyorum dedi.

SAKATLIKLAR ARTIK CANIMIZI SIKMAYA BAŞLADI

Ünal Karaman, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban ve son olarak sakatlanan Fernandes ile ilgili olarak ise şunları dedi Doktor bey Fernandes'in kasığıyla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. İlk yapılan tetkiklerde bir kaç gün, belki belki bir hafta, belki daha da uzun aramızda olmayabilir ama yarın ve sonrasında yapılacak kontroller bize daha net bilgi verebilir. Alttan gelen, farklı şehirlerden gelen benim oyuncularım çok kıymetli, çok değerli. Takım mühendisliği çok fazla bir şey. Transferinin hiçbir bölümünde olmadığımı defalarca ifade ettim. Kurumsal bir yapı içerisinde işin daha çok profesyonellerle olmasını düşündük ama hiç kimse bir anda aynı bölgede kullandığımız oyuncuların sakatlık sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini düşünmemiştir. Bunlar bizi etkileyebilir. Bir de sezonun başı. Allah korusun ilerleyen bölümlerde ki böyle bir şey arzu etmiyoruz; bizi çok fazla zorlayabilir. Bunun için sonradan katılan ve antrenman eksiği olan oyuncularımızın bir an önce o özveride bulunup takım sorumluluğunu alıp onlara örnek olabilecek yaştaki oyunculardan da ilham alarak oyuncularımızın biraz daha gelişmesini ve bunun bize katkı verecek boyutta olmasını bekliyoruz. Allah beterinden korusun. İnşallah bundan sonraki dönemlerde böyle sakatlık yaşamayız. Artık canımızı sıkmaya başladı. Kabulleneceğiz, yapacak bir şey yok.

GOL ÖNCESİNDE FAUL VAR

Karaman, Gençlerbirliği'nin attığı ikinci gol öncesinde Sturridge'ye bir faul olup olmadığına yönelik soruya ise, Ekranda birkaç kez izledim. Benim baktığım pencereden faul var. Gördüğüm o ancak hocamız tercihini yönde kullandı. Eminim ki ilgili kurumlarda bunlar izleniyor ve yorumlanacak yanıtını verdi.

MUSTAFA KAPLAN İYİ OYNAYARAK ALDIĞIMIZ PUAN İÇİN MUTLUYUZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise, 90 dakika boyunca sahada iyi mücadele eden iki takım olduğunu belirterek, Bugün belki ilk puanımızı aldık ama kazanabileceğimiz bir maçtı. Üretkenliğimiz çok iyiydi. Geriye düşerek beraberliği yakalamak bizim için sevindirici oldu. Belki son dakikalarda üçüncü golü de bulabilirdik. İyi bir Gençlerbirliği vardı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Gençlerbirliği olacağını söyleyebilirim. Bugün hem iyi oynayarak, hem de geriden gelerek iki gol atarak bir puan aldığımız için mutluyuz. Aldığımız ilk puan camizamıza ve bizlere hayırlı olsun. Oyuncu grubumu kutluyorum. Son dakikaya kadar maçı hiç bırakmadılar. Gençlerbirliği iyi oyunculardan kurulu iyi bir aile. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda üç puanlar alarak camiamızı mutlu ederiz ifadelerini kullandı.