Gençlerbirliği maçının ardından

Erol Bulut: Rakip ofsayt olan bir pozisyondan golü buldu

"Türk futbolu ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum"

Özcan Bizati: Savaşmaya devam edeceğiz

Mustafa AKIN/İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. İki takımın teknik adamları maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. Golümüzü de attık. Ne kadar rakip kendi birinci bölgesinde defansı kursa da istediğimiz golü frikikten bulduk. Rakip ilk yarı kaleye bir kez gelmezken kendi kalemize attığımız bir gol var. Maç 1-1 olduktan sonra ikinci yarı kazanmak adına değişiklikler yaptık. 3-5-2 sistemine döndük. Kanatlardan gelen, daha baskılı, dikine paslar olan oyuna döndük. Birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Rakip daha sonra kontrataktan ofsayt olan bir pozisyondan golü buldu. Yine bizim aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar hep bizim aleyhimize çizgiler oluyor. Antep, Galatasaray ve bugün olsun. Bize olsaydı ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Bu ortama baktığımızda çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada olsun, taraftar da televizyon başında olsun hepimiz yaşıyoruz. Bu şekilde zor" dedi.

ÖZCAN BİZATİ: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise kısa bir süredir takımın başında olduğunu hatırlatarak, "Takımımızın mental olarak iyi hazırlanması ve direnç göstermesi gereken bir maçtı. Elindekini bırakmayan bir takım yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bazı maçları kazanıp kaybedeceğiz ama sahada dik duran bir ruh olacak. Savaşmaya devam edeceğiz. Mutlaka puanlar alacağız, mağlup olacağız ama galibiyet isteyen, kanının son damlasına kadar savaşan bir Gençlerbirliği olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra Kadıköy'de yenmeleri ile ilgili ise Özcan Bizati, "Kulübümüzün 98'inci yılı. Ersun hocayla birlikte yardımcı antrenör olarak çalışmıştık daha önce. Avrupa'da başarılar elde ettik. Valencia'yı yenseydik finalde olacaktık. O mücadeleyi yansıtmak istiyoruz. O dönemdeki o ruh önemli. Biz onu üreteceğiz" dedi.