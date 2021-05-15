Özcan Bizati: "Bizim için oynaması kolay bir maç değildi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, 45. dakikada yedikleri golden sonra oyun formatlarının değiştiğini belirterek, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 2-1 kazanırken, Gençlerbirliği bu sonuçla TFF 1. Lig'e düştü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, rakibe fırsatlar verdiklerini dile getirerek, "Bizim için oynaması kolay bir maç değildi. Maçın 45. dakikasında yediğimiz gol oyun formatımızı bozdu. İkinci yarı farklı oyun formatıyla oynamak zorundaydık. Git-gellerin çok olacağı, risk alacağımız, o risklerin de bize ceza kesebileceği bir oyun oynamak zorundaydık, onu oynadık. İkinci yarı gol attık, rakibe fırsatlar verdik, bunu biliyorduk ama biz de fırsatlar yakalayacaktık. O fırsatları golle değerlendirmemiz gerekiyordu. Değerlendiremedik. Rakibimizin 87. dakikada bulduğu golle 2-1 kaybettik" ifadelerini kullandı. - TRABZON