Gençlerbirliği maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, maça kazanmak için çıktıklarını, ancak sahadan istedikleri skorla ayrılamadıklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 6'ncı haftasında Samsunspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu."BİZE YAKIŞMAYAN GOLLER YEDİK"Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maça iyi başladıklarını ve ilk yarının sonlarına doğru golü de bulduklarını belirterek, "Golü attıktan sonra rakibimizin reaksiyon vereceğini biliyorduk. İlk yarının son dakikasında golü yememize rağmen ikinci yarıya da baskılı başladık. Golü yediğimiz dakikaya kadar istediğimiz oyunu oynadık. İki tane kornerden gol yedik. Bize yakışmayan goller oldu. 2-1 geriye düştükten sonra maçı kurtarmak için çok oyuncu ile rakip sahada baskı kurmaya çalıştık, ama çok fazla da pozisyon verdik. Rakibin 3-1 veya 4-1'i yakalayacak pozisyonları vardı. Ama bizim açımızdan iyi olan taraf, maçı sonuna kadar bırakmamamızdı. Son dakikada golü ile bir puan aldık. Bu maçı iç sahada kazanmalıydık, fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ama futbolda bir kural var, yenemezsen yenilmeyeceksin. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yaşadığımız puan kaybı için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Gelecek haftalarda bunu telafi edeceğiz" ifadesini kullandı."2 PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, maçın kendi lehlerine 3-1 veya 4-1'lik skorla sonuçlanması gerektiğini dile getirerek, "Oyuncularıma zor bir maça çıkacaklarını, ancak rakibimizin zaaflarının bulunduğunu da söyledim. Bu hataların üzerine gittiğimizde ve sahaya doğru oyunu yansıttığımızda çok gol pozisyonuna gireceğimizi biliyorduk. Özellikle kontra ataklarla bol pozisyon bulduk. Maçın ilk yarısında 3 net pozisyonumuz vardı. İkinci yarının başında rakibimizin baskısı olsa da özellikle ikinci golden sonra çokça pozisyona girdik. Dakika 70-75'e geldiğinde skorun 3-1 veya 4-1 olması gerekirdi. Bu tip goller kaçırdığınızda bu ligde son dakika golleri ile karşılaşabiliyorsunuz. Bunun için çok üzgünüz. Oyunu disiplini oynadık ve her şey planladığımız gitti her şey. Hak ettiğimiz maçta 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

- Samsun