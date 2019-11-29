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Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından

6 saat önce

Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in basın toplantısı Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun basın toplantısı ANKARA - Süper Lig'de 13.

Gençlerbirliği- Malatyaspor maçının ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in basın toplantısı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun basın toplantısı ANKARA - Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın toplantısı düzenledi.

Gençlerbirliği-Malatyaspor maçının ardından

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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