Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Manisa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan top kapma oyunuyla sona erdi.
Antrenmana yeni transfer Aksel Aktaş da katıldı.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Manisa maçına hazır - Son Dakika Spor