Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı
1 saat önce
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği
, son olarak Hollanda
ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı. Gençlerbirliği, NAC Breda altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı, Eredivisie'de forma giydiği takımlara 15 gol, 15 asistlik katkıda bulundu.
(İHA)
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı
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